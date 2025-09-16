Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nde işçilerin maaş ve özlük haklarını alamadığı gerekçesiyle başlattığı işgal eylemi 8. gününe girdi. Belediye binasında süren eylemde işçiler, aylardır alamadıkları maaşları ve geçmişe dönük hakları için çözüm bekliyor. Eyleme sendika temsilcileri de destek verirken, ilçede özellikle çöp toplama gibi temel hizmetlerde aksamalar yaşanıyor.

Belediye Başkanı Görkem Duman ise geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, iş bırakma ve işten kaçınma eylemlerinin kamu hizmetlerini aksattığını belirterek, eylemlerin “başlangıçtaki amacının ötesine geçtiğini” ve bu süreçte yasal adımların atılacağını duyurmuştu.

CHP GRUBU ACİL TOPLANIYOR MU?

Yaşanan gelişmeler üzerine CHP’li Buca Belediyesi’nde siyasi hareketlilik de başladı. DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, CHP’li meclis üyelerini belediyede acil toplantıya çağırdığını açıkladı.

Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek toplantıda, devam eden işçi eylemleri, belediye hizmetlerindeki aksaklıklar ve kamuoyunda oluşan olumsuz algının masaya yatırılacağı öğrenildi. Toplantının en kritik başlıklarından birinin, protestolara katılan bazı işçilerin durumunun olduğu iddia ediliyor.

Yıldız, toplantının içeriğiyle ilgili net bir bilgi vermezken, sendika olarak işçilerin haklarının eksiksiz ödenmesi dışında bir çözümü kabul etmeyeceklerini vurguladı.

“EVİMİZE EKMEK GÖTÜREMİYORUZ”

İşçiler, günlerdir belediye binasında sürdürdükleri eylemde “Evimize ekmek götüremiyoruz” diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Vatandaşlar ise yaşanan krize tepkili; bazıları işçilere destek verirken, bazıları da belediye hizmetlerinin durmasından dolayı şikâyetçi.