Son Mühür - Süper Lig’de dün akşam oynanan karşılaşmada Kocaelispor, sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek rakibinin 19 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Yeşil-siyahlı ekip, Dan Agyei’nin 44. dakikada kaydettiği golle tarihi bir zafere ulaştı.
20 Milyon TL'lik prim
Normalde prim miktarı 4 milyon 500 bin TL olarak belirlenmişti ancak Kocaelispor yönetimi, Galatasaray galibiyetinin ardından futbolculara ve teknik ekibe verilecek prim tutarını artırma kararı aldı. Bu kapsamda oyunculara ve teknik heyete kişi başı 500 bin TL ödeneceği açıklandı. Kulüp personeli ise standart prim uygulamasından yararlandı. Yaklaşık 20 milyon TL’nin dağıtıldığı prim ödemesi, camiada büyük coşku yaratırken, taraftarlar maç sonrasında tribünlerde uzun süre kutlama yaptı.
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçın ardından yaptığı açıklamada 3 puanı şu sözlerle değerlendirdi:
''Ligin şu anda en formda takımı, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan Galatasaray'ı mağlup etmek çok kolay bir iş değildi. Çok büyük bir olay. O yüzden oyuncularımı canıgönülden tebrik ediyorum. Hak ettiler, çok iyi mücadele ettiler, inandılar ve nihayetinde maçı kazanmasını bildiler. O yüzden tebrik ediyorum.''