Son Mühür - Süper Lig’de dün akşam oynanan karşılaşmada Kocaelispor, sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek rakibinin 19 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Yeşil-siyahlı ekip, Dan Agyei’nin 44. dakikada kaydettiği golle tarihi bir zafere ulaştı.

Normalde prim miktarı 4 milyon 500 bin TL olarak belirlenmişti ancak Kocaelispor yönetimi, Galatasaray galibiyetinin ardından futbolculara ve teknik ekibe verilecek prim tutarını artırma kararı aldı. Bu kapsamda oyunculara ve teknik heyete kişi başı 500 bin TL ödeneceği açıklandı. Kulüp personeli ise standart prim uygulamasından yararlandı. Yaklaşık 20 milyon TL’nin dağıtıldığı prim ödemesi, camiada büyük coşku yaratırken, taraftarlar maç sonrasında tribünlerde uzun süre kutlama yaptı.