Son Mühür - Galatasaray formasıyla bu sezon da etkileyici bir performans sergileyen Victor Osimhen, yeniden transfer dedikodularının odağına yerleşti. Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılı performansıyla dikkat çeken Nijeryalı golcü için İngiliz basını, Premier Lig ekibi Chelsea’nin sezon sonunda yeni bir transfer hamlesi planladığını yazdı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, uzun süren görüşmelerin ardından yaz transfer döneminde bonservisiyle birlikte Sarı-Kırmızılı ekibe katılmıştı. Bu sezon da etkileyici performansını sürdüren Nijeryalı golcü, yeniden Avrupa devlerinin ilgisini üzerine çekti. İngiliz basınına göre Chelsea, Osimhen’i Napoli’de oynadığı dönemde de transfer etmek istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Londra temsilcisinin bu kez çok daha kararlı olduğu ve yıldız futbolcu için ciddi bir teklif hazırlığında bulunduğu aktarıldı. Osimhen’in olası ayrılığı Galatasaray taraftarında endişe yaratırken, kulüp yönetiminin oyuncuyu takımda tutmak için şimdiden girişimlere başladığı belirtildi.