Süper Lig’de Kocaelispor’un sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği maçta beklenen desibel rekoru gerçekleşmedi.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, dün sahasında Galatasaray’ı ağırladı. 32 binden fazla biletli seyircinin takip ettiği karşılaşmada, günler öncesinden duyurulan desibel rekoru denemesi gerçekleştirildi. Türkiye’ye örnek bir tribün performansı sergilenmesine rağmen, Kocaeli Stadyumu’nda hedeflenen 130 desibel aşılamadı. Ölçümler, kalibre edilmiş cihazlarla mühendisler gözetiminde yapılmasına rağmen sonuçlar paylaşılmadı ve beklenen seviyeye ulaşılamadığı belirtildi.