Söz konusu atamalar kapsamında Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Emrullah Aydın getirildi. Daha önce Düzce İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Aydın, bu atamayla birlikte sanayinin kalbi olarak bilinen Kocaeli'de eğitim yönetiminin başına geçti.

Hangi illerde değişiklik yapıldı?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mersin, Burdur, Gaziantep, Kırklareli, Muş, Kilis, Kocaeli ve Düzce illerinin İl Milli Eğitim Müdürleri yeniden belirlendi. Bu atamalar, eğitim politikalarının sahadaki uygulayıcıları açısından kritik bir dönemi beraberinde getiriyor. Kocaeli gibi nüfusu yoğun ve sanayisi güçlü bir ilde yapılan bu değişiklik, eğitim çevrelerinde merakla takip ediliyor.

Emrullah Aydın kimdir?

1971 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya gelen Emrullah Aydın, uzun yıllara dayanan idari ve akademik birikime sahip deneyimli bir eğitim yöneticisi. İlkokul eğitimini Erzurum'da tamamlayan Aydın, ortaöğrenimini İskenderun İmam Hatip Lisesi'nde sürdürdü.

Üniversite eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü'nde tamamlayarak öğretmenlik mesleğine adım attı. Eğitim yönetimi alanındaki uzmanlığını artırmak amacıyla akademik çalışmalarına devam eden Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Mesleki kariyeri nasıl şekillendi?

Emrullah Aydın, 1995 yılında öğretmenlik mesleğine başladı. İstanbul'un farklı ilçelerinde öğretmenlik ve okul yöneticiliği görevlerinde bulunan Aydın, daha sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde çalışmalara katıldı. Bu süreçte eğitim projeleri, kurumsal gelişim ve stratejik planlama alanlarında önemli deneyimler kazandı.

2014 yılında Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Aydın, bu görevinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çeşitli idari ve yapısal çalışmalara imza attı. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarında aktif roller üstlenerek eğitimin toplumsal boyutuna katkı sundu.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinin ardından şimdi Kocaeli'de yeni bir sayfa açan Emrullah Aydın, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşında bulunuyor. Erzurum Oltu nüfusuna kayıtlı olan deneyimli eğitimci, yeni görevinde Kocaeli'nin eğitim vizyonunu şekillendirme sorumluluğunu üstlenecek.