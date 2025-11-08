Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parfüm dolum ve kozmetik üretim tesisinde 7 Kasım günü büyük bir yangın çıktı. Parfüm ve kozmetik malzemelerinin yoğun olduğu tesisteki yangına itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangının hızla yayılması nedeniyle fabrikada bulunan bazı çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı, ancak içeride kalanların kurtarılması için uzun süre çalışma yürütüldü.

Kocaeli'ndeki parfüm deposunda büyük yangın

Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye giderek olay yerinde resmi açıklamalar yaptı. Adalet Bakanlığı ise gerekli adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi; uzman ekipler, tesiste ve bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Parfüm deposunun sahibi kim?

Kamuoyunun ilgi odağı olan fabrikanın sahibi merak ediliyor. Firmanın sahibi ve yönetim kurulu başkanının açıklaması bekleniyor Tesisin parfüm üretim tesisinde 30'a yakın kişinin çalıştığı bildirildi. Yangın nedeniyle hem fabrikada hem de çevrede güvenlik ve sağlık tedbirleri artırıldı, olayın tüm yönleriyle araştırılması için resmi makamlar çalışmalarına devam ediyor.