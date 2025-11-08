Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yangın Mimar Sinan Mahallesi’nde, Mimar Sinan Caddesi’nde yer alan parfüm imalatı yapılan bir depoda meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Olayda kimi vatandaşların kendi imkanları ile dışarıya çıktığı, bir kişinin ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kocaeli parfüm deposunda ölenlerin isimleri belli

Yetkililer yangının ardından soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi ve incelemeler devam ediyor. Vali İlhami Aktaş olay sonrası yaptığı açıklamada yangının tamamen söndürüldüğünü ve can kaybı sayısının 6 olduğunu belirtti. Kaza sırasında fabrikanın içinde yaklaşık 30 kişinin olduğu aktarıldı.

Ölenlerin ve yaralıların isimleriyle ilgili ise şu ana dek resmi bir açıklama yapılmadı. Haberde kimliklere dair bir bilgilendirme yer almıyor. Yetkililer ilerleyen saatlerde isim bilgilerini paylaşabilir, fakat mevcut resmi kaynaklarda isim bilgisi yer almıyor.

Bölge sakinleri ve çalışanlar olayı büyük üzüntüyle karşılarken, ekipler yangının etkilerini incelemeye devam ediyor. Olayın ardından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili soruşturma da başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı ve valilikten açıklamalar

Kocaeli parfüm deposu yangınıyla ilgili resmi açıklamalar Valilik, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından yapıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş olay yerinde açıklama yaptı; ardından Kocaeli Valiliği yazılı bir duyuru yayımladı. Valilik, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürecinin sürdüğünü duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden hem hayatını kaybedenleri andı, hem de yaralılar konusunda bilgi verdi. Adalet Bakanlığı ise olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı ve müfettiş görevlendirdiğini bildirdi. Ayrıca AFAD, emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek bölgedeki çalışmaları sürdürdüğü açıklandı.