Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) de dahil olduğu “Küresel İklim Değişikliğine Toleranslı Çim Çeşitleri Islahı Projesi” kapsamında, Türkiye’de iklim değişikliğine dayanıklı yerli çim çeşitleri geliştiriliyor. Proje ile kuraklığa daha dirençli ve daha az su tüketen çim türleri üretmek hedefleniyor.

TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu” kapsamında 55 proje hayata geçirilirken, bu projelerden biri ERÜ’nün arazilerinde çeşitli çim türlerinin test edilmesini kapsıyor.

ERÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Pınar, projede Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitüleri ile farklı üniversitelerin de görev aldığını belirterek, çimlerin kent peyzajında yaygın kullanıldığını ve su tüketiminin yüksek olduğunu vurguladı. “Kuraklığa dayanıklı çim çeşitleri geliştirerek her zaman yeşil kalan, su tasarruflu alanlar oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Tescilli çeşitler ve ihracat hedefi

Projede şimdiye kadar üç çim çeşidi tescil ettirildi. Bu yerli çimlerin denemeleri devam ederken, İtalya gibi Avrupa ülkelerine örnekler gönderilerek orada da tescil alındığında Türkiye’den çim ihracatı yapılması planlanıyor. Pınar, çimlerin adaptasyonunun kritik olduğunu belirterek, “Aynı çim çeşidinin Kayseri’ye ve Antalya’ya önerilmesi uygun değil, çünkü iklim ve toprak koşulları farklılık gösteriyor” dedi.

Çimlerin kullanım alanlarına değinen Pınar, “Futbol sahalarında basmaya ve krampon darbelerine dayanıklı olmalı, hızlı veya yavaş büyüyen türler sahaya göre seçilmeli. Haftada bir biçmeye uygun çimler yerine iki haftada bir biçilen çim çeşitleri geliştiriyoruz; bu sayede hem işçilik hem de maliyetten tasarruf sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Golf sahaları ve küresel hedefler

Projenin ekonomik hedeflerinden de bahseden Pınar, “Golf sahalarında yerli çim çeşitleri test ediliyor. Antalya’da golf alanları için özel çimler geliştiriliyor. Hedefimiz yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayıp ABD ve Avrupa gibi golf sahalarının katma değeri yüksek pazarlara tohum veya rulo çim ihracatı yapmak” dedi.

Bu proje sayesinde Türkiye, iklim değişikliğine uyumlu yerli çim üretimi konusunda hem çevresel hem de ekonomik anlamda önemli bir adım atmış olacak.