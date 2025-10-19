Son Mühür- Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, Güllü’nün ölümüne ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Şarkıcı, söz konusu videoda şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

“Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum. Güllü, o saatte hep TikTok’ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya girip hazırlanıyor, sonra camdan aşağıda Eşref diye biriyle konuşan kızları görüyor. Onlara ‘O ne lan?’ diyerek tepki gösteriyor. Güllü kızları tutuyor, kızlar ‘Bırak’ diyor, itiş kakış yaşanıyor. Ya eli kayıyor ya da kızlardan biri itiyor. Bence Sultan.”

Bu açıklama sonrasında Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Sözlerim çarpıtıldı”

Tepkiler üzerine yeni bir video yayınlayan Kobra Murat, yanlış anlaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum ve bunu düzeltmek istiyorum. Güllü ile çok işlere gittik, konserlere çıktık. İyi kötü günlerimiz oldu. Güllü benim canımdır, evlatları da evladımdır. Bu olay bizi derinden sarstı. Camın önünden oynayarak düşeceğine kimse inanamadı.”

“Cinayet demedim, evlatları annesine zarar vermez”

Kobra Murat, açıklamasının yanlış yorumlandığını vurgulayarak, cinayet iddiasında bulunmadığını söyledi:

“Ben bu olay aydınlığa çıksın diye konuşmuştum. Herkes çatılara bakıyor, ben de ‘Bir de aşağıya bakılsın’ dedim. Ancak çok yanlış anlaşıldım. Cinayet diye bir şey yok. O evlatlar annesine zarar vermez. Onların kalbinin güzelliğini biliyorum. Acılarını yürekten paylaşıyorum. Onlara annesini itti demedim.”

“Evlatlarından özür diliyorum”

Sözlerinin yanlış anlaşılmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Kobra Murat, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Aslında olayı çözdüm diyecektim, ama cinayet demek istemedim. Herkesten özür diliyorum, özellikle Güllü’nün evlatlarından özür diliyorum.”