Son Mühür- İngiliz Daily Mail gazetesinde yayımlanan haberde, Gökçe’nin ABD’deki restoran zincirlerinin mali sıkıntı yaşadığı ve iflasın eşiğinde olduğu öne sürüldü.

Haberde, Miami, New York, Londra, Dubai, Abu Dabi, Katar ve Beverly Hills gibi prestijli bölgelerde restoranlar açan Gökçe’nin, özellikle ABD’de ciddi zararlar yaşadığı ileri sürüldü.

Sadece Miami ve New York ayakta kaldı

Daily Mail’in haberine göre, Nusret Gökçe’nin ABD’deki restoran zincirinde yalnızca Miami ve New York şubeleri faaliyetlerine devam ediyor. Diğer şubelerin finansal olarak zor durumda olduğu, Gökçe’nin geçtiğimiz yıl büyük bir maddi kayıp yaşadığı iddia edildi.

Gökçe, geçmişte David Beckham, Naomi Campbell, Snoop Dogg, Lionel Messi gibi ünlü isimlerle çekilmiş fotoğraflarıyla gündeme gelmişti. Ancak iddialara göre, son yıllarda markasının popülerliği ciddi şekilde azaldı.

Eski çalışanlardan skandal iddialar

Haberde, Nusret Gökçe’nin ABD’deki restoranlarında çalışmış eski personellerin çarpıcı açıklamalarına da yer verildi. İsmini açıklamak istemeyen bir kadın çalışan, The Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok uzun saatler çalışmamız bekleniyordu. Kurallar inanılmaz katıydı. Sadece su içtiğim için bile azarlandım. Tuvalete gitmek bile sorun oluyordu.”

Aynı kaynak, Gökçe’nin çalışanlarından ayak masajı talep ettiğini, kadın personele karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğunu ve sık sık farklı kadınlarla görüntülendiğini de iddia etti.

“Altın kaplama etlerle satış yapılıyordu”

Bir diğer eski çalışan ise, restoranlarda yüksek fiyatlı ama gösterişli ürünlerin satışını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Ucuz yenilebilir altın yapraklarını etlerin üzerine koyup yüzlerce dolar fazlasına satıyorlardı. Nicolas Maduro ile çekilen fotoğraflar sonrası işler yavaşladı, satışlar düşmeye başladı.”

Haberde, Gökçe’nin 2018 yılında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile İstanbul’daki restoranında çekilen fotoğrafının da tepki çektiği ve markanın imajını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Maduro krizi sonrası düşüş

2018’de Maduro’nun İstanbul’daki Nusret restoranında yemek yemesi büyük tartışmalara yol açmış, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü. Daily Mail’e göre bu olay, markanın uluslararası itibarına zarar verirken, ABD’deki satışların da gerilemesine neden oldu.