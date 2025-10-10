Son Mühür- ‘Kobra Murat’ olarak tanınan ünlü şarkıcı Murat Divandiler, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla yeniden gündeme geldi. Lüks yaşam tarzı, dikkat çeken takıları ve renkli kişiliğiyle sık sık adından söz ettiren Kobra Murat, bu kez gençlik yıllarına ait bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına duygusal bir not düşen ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“32 sene evvelki Kobra Murat. Hey gidi yıllar hey gidi günler. Gençlik su gibi geçiyor hocam. Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocam. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar olsun.”

Kobra Murat’ın gençlik yıllarına ait bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.

Servetiyle de sık sık gündeme geliyor

Kobra Murat, geçmişte katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla da uzun süre konuşulmuştu. Ünlü isim, programda “18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlığım var” sözleriyle gündem olmuş, sonrasında ise bu ifadelerinin yanlış anlaşıldığını dile getirmişti.

Altın kaplama evi olay olmuştu

Şarkıcının daha önce Balat’ta yaptırdığı 4 katlı altın kaplama evi de sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Gösterişli yaşam tarzını sık sık paylaşan Kobra Murat, paylaşımlarıyla her defasında dikkat çekmeyi başarıyor.