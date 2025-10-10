Son Mühür- ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, 'Kırgın Çiçekler' , ‘Doksanlar’, ‘Bir Zamanlar Çukurova’, ‘Hudutsuz Sevda’ gibi birçok unutulmaz yapımda rol alan usta oyuncu Esra Dermancıoğlu, dikkat çeken bir kararla Fransa’ya yerleştiğini açıkladı.

“Kapattım Türkiye’yi”

Sert mizacı ve açık sözlülüğüyle tanınan Dermancıoğlu, uzun süredir televizyon ve tiyatro projelerinde aktif olarak yer alıyordu. Ancak oyuncu, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye defterini kapattığını duyurdu.

Dermancıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Evet, Fransa’ya yerleştim. Kapattım Türkiye’yi. Ev kalmadı, burada hiçbir şey kalmadı.”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun hayranları kararı karşısında şaşkınlık yaşadı.

“Türkiye’de sanatçıların arasına giremiyorum”

Ünlü oyuncu, açıklamalarında Türkiye’deki sanat çevrelerine sitem etti. Uzun yıllardır tiyatro ve televizyon sektöründe yer almasına rağmen hak ettiği değeri göremediğini belirtti.

“Niye sanatçıların arasına giremiyorum ben Türkiye’de? Belli ki performans olarak aşırı düşüğüm. Çünkü yıllardır tiyatro yapıyorum, dizi yapıyorum.

Ve bana ‘Hayalet Dayı’ ile ödül vermişlerdi, burada bir yanlışlık olmalı. Affedersiniz, ‘Hayalet Dayı’ ile ben nasıl ödül aldım böyle kıllı bir karakterle? Yok olmuyor, çok üzülüyorum.”

Dermancıoğlu’nun bu ifadeleri, sektörün iç dinamiklerine ve ödül sistemine yönelik açık bir eleştiri olarak yorumlandı.