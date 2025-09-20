İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Klazomenai Antik Kenti’nde geçen yıl keşfedilen, üzerinde aslan ve yılan kabartmaları bulunan 2 bin 600 yıllık bronz kemer, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Müze Müdürü Savaş Gürbüz, eserin bronzdan yapıldığını ve dönemin varlıklı kişileri tarafından kullanıldığını belirterek, “Maden işçiliği açısından eşsiz bir örnek” dedi.

Kazılar devam ediyor

Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi’nin ortasında yer alan ve 12 İon kent devletinden biri olan Klazomenai Antik Kenti’ndeki kazılar sürüyor. Bölgede hem İzmir Arkeoloji Müzesi’nin yürüttüğü kurtarma kazıları hem de Cumhurbaşkanlığı onaylı bilimsel kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Tarih Kurumu’nun destekleriyle devam ediyor.

Arkaik Dönemin nadir bir örneği

Geçen yılki kurtarma kazılarında MÖ 6. yüzyıla tarihlenen bronz bir İonia kemeri bulundu. Kazı sonrası İzmir Müze Müdürlüğü’nde kapsamlı restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yüksek kabartmalı aslan ve yılan figürleriyle dikkat çeken kemer, İonia bölgesine ait metal sanatının günümüze ulaşmış nadir örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Müze vitrininde önemli bir yer

Müze Müdürü Savaş Gürbüz, “Klazomenai’deki 3’üncü derece SİT alanındaki kazılarda ortaya çıkan bronz kemer, arkeolog Yılmaz Yeşilyurt tarafından müzeye taşındı ve restore edilerek metal eserler bölümünde sergilenmeye başladı.

Arkaik döneme ait bu eser, hem sanat hem de bütün olarak bulunmuş olması açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. Gürbüz, kemerin dönemin zengin kesimi tarafından kullanıldığını ve maden işçiliği açısından eşsiz bir örnek olduğunu sözlerine ekledi.

Yabancı arkeologlardan övgü

Müzeyi ziyaret eden İtalyan arkeolog İvana Manca, “Napoli’den geliyoruz. Bu tarz eserleri yakından tanıyoruz. Türkiye’de bu tür koleksiyonları görmek bizim için oldukça ilgi çekici” dedi. Diğer İtalyan arkeolog Ferdinando Di Simone ise, “Müze çok ilginç ve kapsamlı. Koleksiyonları oldukça geniş ve eserlerin kalitesi çok yüksek” değerlendirmesinde bulundu.