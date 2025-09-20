Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi, Gaziler Günü’ne özel düzenlediği program kapsamında gaziler ve ailelerini tarih gezisinde ağırladı. Basmane bölgesinde gerçekleştirilen turda Anafartalar Caddesi ve Atatürk’ün bir dönem kaldığı Emniyet Oteli de rotada yer aldı. Katılımcılar, kentin simge noktalarını gezerken duygu dolu anlar yaşadı.

Gaziler Konak’ın tarihini keşfetti

Konak Belediyesi’nin ilgiyle takip edilen Tarih Gezileri, bu kez Gaziler Günü vesilesiyle anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Aziz Vukolos Kilisesi, Basın Müzesi, Kumrulu Mescid, Osmanlı dönemi konut örnekleri, Altınpark Kazı Alanı, Sadık Bey Oteli (Uşakizade Köşkü), Basmane ve Oteller Sokağı, Kıllıoğlu Hamamı, Kadın Müzesi, Sanathane ve Basmane Semt Merkezi gezi durakları arasında yer aldı.

Anafartalar Caddesi’nde tarih yeniden canlandı

Gaziler için en özel anlardan biri, 9 Eylül 1922’de Türk askerinin İzmir’e giriş yaptığı Anafartalar Caddesi’ydi. Burada gözyaşlarını tutamayan gaziler, Kurtuluş Savaşı yıllarında Basmane’deki kadınların kırmızı ve beyaz kumaşları birleştirerek ay yıldızlı bayrak dikmesinin hikâyesini gururla dinledi.

Teşekkür mesajı

Gaziler ve aileleri, bu anlamlı günde düzenlenen özel etkinlik için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür ederek, Gaziler Günü’nü tarih ve anılarla iç içe geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.