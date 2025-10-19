Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) seçim süreci sona ererken, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Temsilcisi Ürün Solyalı’nın başvurusu üzerine, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Tatar’ın propaganda yasaklarını ihlal ettiğine karar verdi.

Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre, YSK tarafından yapılan inceleme sonucunda Tatar’ın seçim yasaklarının başladığı saatten sonra televizyon yayınına katıldığı tespit edildi.

YSK: “Propaganda süresi 18 Ekim saat 18.00’de sona erdi”

Kurul kararında, propaganda süresinin 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla sona erdiği açıkça hatırlatıldı. Ancak bu sürenin ardından Ersin Tatar’ın “CNN Türk Masası” programına katılarak seçimle ilgili açıklamalarda bulunduğu ve seçmene hitap ettiği belirlendi.

YSK, Tatar’ın bu davranışının Seçim ve Halkoylaması Yasası’na aykırı olduğunu ifade etti.

Dosya Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderildi

Yüksek Seçim Kurulu, yapılan değerlendirme sonunda Ersin Tatar’ın seçim yasaklarını ihlal ettiğine hükmetti. Kurul, oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, Ersin Tatar hakkında soruşturma başlatılması talebiyle dosyanın Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verdi.