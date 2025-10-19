Gazze Şeridi’nde çatışmalar yeniden alevlendi. İsrail güçleri, Hamas ile sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgeye hava saldırısı düzenledi. Hedef alınan Nuseyrat mülteci kampında üç Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırı sonrası kampta büyük yıkım meydana geldiğini ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Nuseyrat Kampı gece boyu bombalandı

Filistinli sağlık yetkililerine göre, saldırı gece geç saatlerde gerçekleştirildi. Nuseyrat mülteci kampında çok sayıda evin hedef alındığı, ambulansların bölgeye ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Gazze’deki sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalan sivilleri kurtarmak için yoğun çaba harcıyor.

İsrail, Refah saldırısını “karşılık” olarak gerekçelendirdi

İsrail ordusu (IDF), Hamas’ın Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah bölgesinde İsrail askerlerine yönelik tanksavar füze ve ateşli silahlarla saldırı düzenlediğini ileri sürdü. IDF, bu saldırıya “karşılık” olarak bölgedeki hedefleri vurduklarını açıkladı.

Ordu sözcüsü, “Refah çevresinde konuşlu birliklerimize yapılan saldırılara derhal karşılık verdik” ifadelerini kullandı. Ancak Filistin kaynakları, İsrail’in iddialarını reddederek, saldırıların sivilleri hedef aldığını belirtti.

Refah’ta gerilim tırmanıyor

Gazze’nin güney ucundaki Refah, savaş boyunca binlerce yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yaptı. Son saldırıların ardından bölgedeki kamplarda yeniden panik yaşandığı, çok sayıda ailenin güvenli alan arayışıyla Refah’tan ayrılmaya başladığı bildirildi.

Uluslararası kamuoyundan tepki

Ateşkes anlaşmasına rağmen süren saldırılar, uluslararası kamuoyunda tepki topladı. Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, “sivillere yönelik her türlü askeri operasyonun derhal durdurulması” çağrısında bulundu.