Son Mühür / Yiğit Uzun- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) seçmen bugün bir kez daha sandık başında. Yaklaşık 218 bin 313 seçmen, ülkenin 9. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanıyor. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, ülke genelinde 777 sandık kuruldu. Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerinde toplam 2 bin 331 sandık görevlisi seçim sürecinde görev yapıyor.

Sekiz aday yarışıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminde altısı bağımsız olmak üzere toplam sekiz aday yarışıyor. Ancak Yüksek Seçim Kurulu, bağımsız aday Hüseyin Gürlek’in seçimden bir gün önce adaylıktan çekildiğini duyurdu. Yasaya göre Gürlek’in ismi pusulada yer almaya devam edecek.

Oy pusulasındaki aday sıralaması şöyle:

Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) Ahmet Boran (Bağımsız) Mehmet Hasgüler (Bağımsız) İbrahim Yazıcı (Bağımsız) Hüseyin Gürlek (Bağımsız) Ersin Tatar (Bağımsız)

İkinci tur 26 Ekim’de yapılacak

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için adaylardan birinin geçerli oyların yüzde 50’sinden fazlasını alması gerekiyor. Bu oran sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday 26 Ekim Pazar günü ikinci turda yeniden yarışacak.

Oy kullanma kuralları

Seçmenler, oylarını fotoğraflı kimlik belgeleriyle kullanabiliyor. KKTC kimlik kartı, sürücü belgesi, polis kimliği veya pasaport geçerli belgeler arasında yer alıyor. Seçmen kartı eline ulaşmayan vatandaşlar da kimlik ibraz ederek oy kullanabiliyor.

Oy pusulasının geçerli sayılması için seçmenlerin “Evet” mührünü sadece bir adayın altındaki kutuya basması gerekiyor. Birden fazla mühür basılan pusulalar geçersiz sayılacak.

Engelli seçmenler için özel düzenleme

Rampa veya erişim sorunu yaşayan engelli seçmenler için ilçe seçim kurulları tarafından özel sandık düzenlemeleri yapıldı. Bu seçmenler, daha önce başvuruda bulunmaları halinde kolay erişimli alanlarda oylarını kullanabiliyor.

Seçim yasakları

Oy verme süresi boyunca her türlü seçim propagandası, parti amblemi, renk veya sembol kullanımı yasak. Alkollü içecek satışı da gün boyunca durduruldu. Umumi eğlence yerleri kapalı olacak, yalnızca lokantalarda yemek servisi yapılabilecek.

Tarihi bir seçim

Bugünkü seçim, 1974 Barış Harekâtı’nın ardından yapılan 11. devlet başkanlığı seçimi niteliğini taşıyor. KKTC halkı bugüne kadar 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti, 8 kez ise KKTC Cumhurbaşkanlığı için sandığa gitmişti.

Kıbrıs Türk halkı, bugün vereceği kararla sadece yeni cumhurbaşkanını değil, aynı zamanda ülkenin gelecekteki siyasi yönünü de belirleyecek.