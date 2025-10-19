Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bugün tarihinin en kritik seçimlerinden birine sahne oluyor. Yaklaşık 218 bin 313 seçmen, ülkenin 5 yıl süreyle görev yapacak 6’ncı Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı yarışında sekiz aday yer alıyordu. Ancak bağımsız aday Hüseyin Gürlek, seçim öncesi yaptığı açıklamada mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine çekildiğini duyurdu. Böylece yarış, Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman arasında iki farklı siyasi vizyonun mücadelesine dönüştü.

İki farklı yol: iki devlet mi, federasyon mu?

Beş yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Ersin Tatar, Türkiye’nin de desteklediği “iki devletli çözüm” modelini savunuyor. Tatar, son mitinginde yaptığı konuşmada, “Bu seçim devletimizin, egemenliğimizin ve güvenliğimizin seçimidir. Kıbrıs Türk halkı iradesine sahip çıkacaktır.” diyerek sandığa gitme çağrısı yaptı.

Öte yandan muhalif lider Tufan Erhürman, yarım asırdır müzakere edilen federasyon modelini yeniden gündeme taşıdı. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. Ancak bu varlığı dünyayla buluşturacak olan şey, kültürümüzü geleceğe taşımaktır.” ifadelerini kullandı.

Seçim sistemi ve olası ikinci tur

KKTC’de cumhurbaşkanı seçilebilmek için adaylardan birinin yüzde 50+1 oy oranını aşması gerekiyor. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde, en çok oyu alan iki aday yedi gün sonra ikinci turda yeniden yarışacak. İkinci turda en fazla oyu alan isim, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olacak.

Bu seçim, yalnızca bir liderin değil, Kıbrıs Türk halkının gelecekteki yöneliminin de belirleneceği bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.