Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 39’uncu Kurultay’da yaşanan gelişmeleri Son Mühür’de değerlendirdi. Partinin 18 yıl aradan sonra program değişikliğine gittiğinin altını çizen Zeybek, bu sürece tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Kurultayda, CHP Lideri Özgür Özel’in ve şu anda tutukluluğu devam eden Ekrem İmamoğlu’nun yapay zeka ile hazırlanan konuşmasının büyük bir etki gösterdiğini söyleyen Zeybek, “Bazı insanların ağladığını gördüm” dedi. Zeybek ayrıca, iktidar mesajı da verdi.

‘Bazı insanların ağladığını gördüm’

Kurultayda önceki gün tüzükte yapılan değişikliklerin görüşüldüğünü hatırlatarak açıklamalarına başlayan Zeybek, “En son 2007 yılında güncellenen CHP programı 18 yıl sonra yenilenmiş oldu. Tüzüğümüzdeki değişikliklerle birlikte Genel Başkanımız Özgür Özel de kurultayda muazzam bir konuşma yaptı. Partinin muhalefetteki son kurultayını gerçekleştiriyoruz. Başlangıçta Ekrem İmamoğlu’nun yapay zeka ile üretilen ve kurultayımıza gönderdiği video mesajı herkesi duygulandırdı. Bazı insanların ağladığını da gördüm. Ben de yürekten inanıyorum ki bu muhalefetteki son kurultayımız” dedi.

‘Gurur duyuyorum’

“Önümüzdeki dönemde partimiz iktidara gelerek uzunca yıllar iktidarda kalacak ve bu millete vermiş olduğumuz sözleri tek tek yerine getirmenin gururunu yaşayacağız” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Zeybek, “Bu döneme tanıklık etmekten, bu sürecin bir parçası olmaktan, programın, tüzüğün ve gelecekteki CHP’lilerin göstereceği adayın cumhurbaşkanı olarak kazandırılması sürecinde çorbada tuzumuz olmasından dolayı gurur duyuyorum” diye konuştu.