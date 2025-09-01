Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir şahsın kızına hediye olarak aldığı otomobil, park halindeyken alev aldı. LPG tankının patlamasıyla büyüyen yangında araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayın adresi Yavansu Mahallesi

Yangın, Yavansu Mahallesi 583. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, D.T. isimli vatandaş, kızına hediye olarak aldığı ikinci el 42 DMB 75 plakalı otomobili evinin önündeki otoparka park etti. Ancak kısa süre sonra otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İtfaiye müdahale etti, LPG tankı patladı

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve polis sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışırken araçtaki LPG tankı patladı. Patlamanın etkisiyle sıçrayan alevler, otomobilin yanında bulunan zeytin bahçesine yayıldı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Ayrıca bahçedeki bazı zeytin ağaçları da zarar gördü. Olayı çaresiz gözlerle izleyen baba D.T.’nin üzüntüsü kameralara yansıdı.

Polis inceleme başlattı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre yangının LPG tesisatından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.