Aydın'da 8 Asırlık Gelenek Yaşatıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesi, asırlardır sürdürülen eşsiz bir geleneğe bir kez daha ev sahipliği yaptı. 36. Karacasu Afrodisias Festivali ile birlikte gerçekleştirilen 743. Dedebağ Keşkek Hayrı, yurt içi ve yurt dışından gelen on binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Ünü sınırları aşan bu hayır etkinliği, hem lezzeti hem de manevi atmosferiyle büyük ilgi gördü.

8 Asırlık Gelenek İçin 20 Bin Misafir Akın Etti

Karacasu’ya bağlı Dedebağ’da düzenlenen etkinlik, sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir yoğunluğa sahne oldu. Yörenin kendine has huzurlu atmosferinde vakit geçirmek ve dualı keşkeğin tadına bakmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Yöresel etkinlikler ve semazen gösterileriyle renklenen festivale bu yıl yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Onlarca Kazanda 1.200 Kilo Et ve Buğday Pişti

743 yıldır imece usulüyle hazırlanan bu özel lezzet için bu yıl da büyük bir hazırlık yapıldı. Karacasu Cuma Mahallesi Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Kaya, hayır için 1.200 kilo buğday ve 1.200 kilo et kullanıldığını açıkladı. Keşkeğin yanı sıra, misafirlere kara fırınlarda pişirilen 10 bin adet özel köy ekmeği ve bir ton biberden yapılan beyaz turşu da ikram edildi.

Başkan Kaya, bu yıl katılımın çok daha yoğun olduğunu ve farklı iller ile yurt dışından gelen misafirlerin lezzete ve atmosfere hayran kaldıklarını belirtti.

Belediye Başkanı: “Kültürümüzü Tanıtıyoruz, Geleneklerimizi Yaşatıyoruz”

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, festivalin ilçenin tanıtımında büyük önem taşıdığını vurguladı. "Bu yıl 743 yıldır süregelen geleneğimizi hayırseverlerimizin destekleriyle bir kez daha gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen, destek veren ve katılan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. Etkinliğe katılan vatandaşlar da organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.