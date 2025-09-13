Son Mühür - İstanbul'da Can Holding hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla 121 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu. Yönetimi TMSF'ye devredilen kurumlar arasında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor da bulunuyordu.

Operasyondan sonra, Show TV’de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin akıbeti merak konusu haline geldi. Bu gelişmeyle birlikte sosyal medyada dikkat çeken bir kampanya başlatıldı; X kullanıcıları dizinin yayından kaldırılması yönünde binlerce paylaşım yaptı.

Akıbeti merak edildi

Operasyonun ardından reyting rekorları kıran ve Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin geleceği merak edilirken, bugün 4. sezonunun başlaması beklenen diziyle ilgili açıklama yapımcı Faruk Turgut’tan geldi. OdaTV’ye konuşan Turgut, kanal değişikliğinin söz konusu olmadığını ve dizinin Show TV’de aynı gün ve saatte yayınlanmaya devam edeceğini belirtti. Bu açıklamaların ardından dizinin yeni sezonunun ilk bölümü dün akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluştu.