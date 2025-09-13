Son Mühür - Nepal’de sosyal medya yasakları ve artan yaşam maliyeti nedeniyle başlayan protestolar, hükümetin çökmesine sebep oldu. Yeni başbakan ise Discord üzerinden düzenlenen bir toplantıyla seçildi.

Eski Başbakan KP Sharma Oli'nin Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını yasaklama çabası, ülke çapında yoğun tepkilere yol açtı. Protestoların büyümesi üzerine Oli ve kabine üyeleri görevlerinden istifa etti.

Discord üzerinden seçim yapıldı

Ordunun sıkı güvenlik önlemlerine rağmen, gençler Hami Nepal adlı sivil grubun açtığı Discord sunucusunda toplandı. 100 binden fazla katılımcı, adaylarla çevrimiçi görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan oylama sonucunda, yolsuzluk karşıtı duruşuyla tanınan eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak seçildi.

Nepal tarihinde bir ilk

Cumhurbaşkanı Paudel’in huzurunda yemin eden 73 yaşındaki Karki, Nepal’in tarihindeki ilk kadın başbakan olarak göreve başladı. Kendisine ülkeyi 6 ay içinde seçime götürme yetkisi verildi. İlk kabine toplantısında meclisin feshedilmesi konusu gündeme gelmesi bekleniyor.

2016 yılında Yüksek Mahkeme Başkanlığına getirilen ilk kadın olan Karki, "yolsuzluğa karşı sıfır tolerans" politikasıyla tanınıyor. Göreve başlamasının ardından sınırlı sayıda kabine üyesinin açıklanması bekleniyor.

51 kişi hayatını kaybetti

Nepal Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, hükümeti devirmek amacıyla sokaklara dökülen Z kuşağı protestolarında en az 51 kişi hayatını kaybetti, 1368 kişi ise yaralandı.