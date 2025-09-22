Son Mühür- Rusya’nın önde gelen çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya analiz şirketi Medialogia, “Sinemanın En Güzel Oyuncuları” listesini açıkladı.

Listenin zirvesinde Rus oyuncu Yuliya Snigir yer alırken, Türkiye’den Hande Erçel de ilk 10’da kendine yer buldu.

Hande Erçel 6’ncı sırada

Popüler Türk oyuncu, 6’ncı sıradan listeye girerek uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Erçel’i sırasıyla Hollywood’un yıldız isimleri Jennifer Aniston, Eva Longoria, Margot Robbie ve Sarah Jessica Parker takip etti.

İlk 10’da yer alan isimler kimler?

Listede öne çıkan isimler şu şekilde sıralandı:

3. Marina Aleksandrova (43)

4. Anna Çipovskaya (38)

5. Lyubov Aksyonova (35)

6. Hande Erçel (31)

7. Jennifer Aniston (56)

8. Eva Longoria (50)

9. Margot Robbie (35)

10. Sarah Jessica Parker (60)

Moskova’da büyük ilgi

Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda partneri Barış Arduç ile birlikte rol aldığı Rüzgara Bırak filminin Moskova galasına katılmıştı.

Gala sırasında gördüğü yoğun ilgi, Erçel’in Rusya’daki popülaritesinin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne sermişti.

Türkiye’nin en popüler isimlerinden biri

Yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Erçel, Türkiye’de de popülerliğini koruyor. Şu sıralar yeni projesi “Aşk ve Gözyaşı” dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.