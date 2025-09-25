Son Mühür- Fenerbahçe’de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran, oyların çoğunu alarak kulübün 38. başkanı seçildi.

Ali Koç’un 7 yıllık başkanlık dönemi sona ererken, spor ve sanat camiasından birçok isim seçim sürecine tanıklık etti.

Saran, Fenerbahçe’nin 38. başkanı oldu

21 Eylül Pazar günü gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Fenerbahçe camiası yeni başkanını seçti.

Kongrede delegelerin çoğunluğunun desteğini alan iş insanı Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı olarak göreve geldi.

Ali Koç dönemi kapandı

2018’de Aziz Yıldırım’ı geride bırakarak göreve gelen Ali Koç’un 7 yıllık başkanlık süreci bu seçimle birlikte noktalandı.

Yönetiminde kulübün finansal yapısında önemli adımlar atılırken, sportif başarı tartışmaları da sık sık gündemde yer almıştı.

“Gücümüz Sevdamız”

Kızılcık Şerbeti dizisindeki “Fatih” rolüyle tanınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör de genel kurula katılarak oy kullandı.

Seçim öncesi, kongre alanında Ali Koç’un “Gücümüz Sevdamız” sloganıyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Güngör, mevcut başkana destek verdiğini açıkça duyurdu.

“Veda etmek zor”

Ali Koç’un seçimi kaybetmesinin ardından Doğukan Güngör’den duygusal bir paylaşım geldi. Güngör, Koç ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Veda etmek zor. Her şey için teşekkürler başkanım.” notunu düştü.