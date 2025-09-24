Adamlar, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz.”

Grubun bu açıklaması, kısa sürede hayranları arasında büyük üzüntü yarattı ve sosyal medyada gündem oldu.

Son konserlerini 20 Eylül’de verdiler

Adamlar grubu, faaliyetlerine ara vermeden yalnızca üç gün önce, 20 Eylül’de Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde sahne almıştı. Konser, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen “Arabasız Gün” etkinliği için gerçekleştirilmişti.

2014’te kuruldular, 5 albüm yayınladılar

2014 yılında kurulan Adamlar, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Şu ana kadar 5 stüdyo albümü yayınlayan grup, alternatif rock sahnesinde önemli bir yere sahip oldu.

Grubun son albümü “Kahırlı Merdiven” geçtiğimiz yıl müzikseverlerle buluştu. “Acının İlacı”, “Koca Yaşlı Şişko Dünya”, “Dal” ve “Rüyalarda Buruşmuşum” gibi şarkılar, Adamlar’ı son yılların en çok dinlenen müzik gruplarından biri haline getirdi.

Hayranlardan destek mesajları

Faaliyetlerin durdurulduğu açıklamasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Adamlar’a destek mesajları gönderdi. Pek çok hayran, grubun müziğe en kısa zamanda geri dönmesini temenni ederek duygularını paylaştı.