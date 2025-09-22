Son Mühür- Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih karakteriyle milyonların tanıdığı ünlü oyuncu Doğukan Güngör, Fenerbahçe’nin seçimli olağanüstü genel kurulunda sandık başına gitti. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran’ın yarıştığı kongrede oyunu kullanan Güngör, sosyal medya paylaşımıyla tarafını da açıkça ilan etti.

"Gücümüz Sevdamız" notuyla paylaştı

Oy verme işleminin ardından kongre alanında çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Güngör, altına "Gücümüz sevdamız" notunu düştü.

Bu ifadeyle, Ali Koç’un seçim kampanyasında kullandığı sloganı yineleyen oyuncu, desteğini net bir şekilde ortaya koydu.

Fenerbahçe taraftarlığıyla biliniyor

Fenerbahçe’ye olan bağlılığıyla bilinen Doğukan Güngör’ün bu çıkışı, kısa sürede taraftarlar arasında gündem oldu.

Oyuncunun paylaşımı sosyal medyada yoğun etkileşim alırken, pek çok taraftar ünlü ismin Ali Koç’a verdiği desteğe yorum yaptı.