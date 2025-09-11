Son Mührü- Komedyen Hasan Can Kaya’nın büyük ilgi gören talk show programı “Konuşanlar”, yeni sezonda Disney+ platformunda izleyiciyle buluşacak. Programın merakla beklenen yayın tarihi de nihayet açıklandı.

Yayın takvimi belli oldu

Disney+’tan yapılan açıklamaya göre, “Konuşanlar”ın ilk bölümü 19 Eylül’de izleyiciyle buluşacak. İkinci bölüm 3 Ekim Cuma günü ekranlarda olacak ve sonraki bölümler her hafta cuma günü platformda yayınlanmaya devam edecek.

YouTube’dan Exxen’e, ardından Disney+’a

Hasan Can Kaya, YouTube üzerinden yayınlamaya başladığı “Konuşanlar” programıyla kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi kazanmıştı. Program, daha sonra Exxen platformuna transfer olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ise Kaya’nın programının yeni adresinin Disney+ olacağı resmen duyurulmuştu.

Transferin maddi boyutu sosyal medyada konu oldu

Kaya’nın Disney+ ile gerçekleştirdiği anlaşmanın mali detayları da dikkat çekiyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre, komedyenin bu anlaşmadan 325 bin dolar kazanç sağlayacağı öne sürülüyor. Söylentiler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.