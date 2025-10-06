Son Mühür- Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonuyla cuma akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Çimen rolünü canlandıran Selin Türkmen, sürpriz bir şekilde kadroya geri dönüyor. Türkmen’in dönüşü, dizide Arslan ailesinin hikayesinde yeni gelişmelerin fitilini ateşleyecek.

Çimen’in dönüşü Arslan ailesini sevince boğacak

Geçtiğimiz sezon finalinde diziden ayrılan Çimen karakteri, yeni bölümlerde izleyiciyle yeniden buluşacak. Çimen’in dönüşü Arslan ailesinde büyük bir mutluluk yaratırken, hikayede de yeni bir sayfa açılacak.

Karakterin geri gelişi, hem aile içi dinamikleri hem de dizinin ilerleyen bölümlerindeki olay örgüsünü derinden etkileyecek.

Yasemin 109. bölümünde geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Çimen’in dönüşüyle birlikte diziye yeni bir karakter daha ekleniyor.

Yasemin isimli bu karakteri genç oyuncu Aleyna Bozok canlandıracak. Bozok’un canlandırdığı Yasemin, Kızılcık Şerbeti’nin 109. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Yeni karakter Yasemin, Çimen’le arkadaş olacak

Yasemin, dizide Çimen ile kısa sürede yakın arkadaşlık kuracak. Ancak bu dostluk, Arslan ailesi içinde farklı dengeleri de beraberinde getirecek.

Genç kızın enerjik ve samimi tavırları, aile üyelerinin ilgisini çekerken; hikayede yeni duygusal gelişmelere zemin hazırlayacak.

109. bölümde şok gelişme yaşanacak

Dizinin 109. bölümünde yalnızca Çimen’in dönüşü ve Yasemin’in gelişi değil, aynı zamanda tüm aileyi derinden sarsacak büyük bir olay da yaşanacak. Senaryonun bu yeni dönemeçte izleyiciyi şaşırtması ve dizinin temposunu artırması bekleniyor.