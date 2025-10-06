Son Mühür- Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile birlikte uzun bir aradan sonra eski semti Cihangir’de objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken çift, yıllar sonra ilk kez bölgede görüntülendi.

"Burada bir işim çıktı"

Habertürk’ün haberine göre; “Kenan Bey, sizi uzun zamandır buralarda görmüyorduk” sözleri üzerine ünlü oyuncu, “Evet, gelemiyorum. Burada bir işim çıktı, onu halledip döneceğim." ifadelerini kullandı. İmirzalıoğlu’nun rahat tavırları ve gülümsemesi dikkat çekerken, Sinem Kobal da kameralara el salladı.

“Abi” dizisiyle ekranlara dönüyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu aynı projede buluştu. Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen “Abi” dizisi, Kenan İmirzalıoğlu’nu uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara döndürüyor. Başarılı oyuncuya bu projede Afra Saraçoğlu eşlik ediyor. Yapım başlamadan gündeme otururken, ikili arasındaki yaş farkı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İmirzalıoğlu dizide “Cerrah Doğan Hancıoğlu”, Saraçoğlu ise “Avukat Çağla” karakterini canlandıracak.

Yapım ekibi, iki güçlü oyuncunun aynı sahnede buluşmasının yeni sezona damga vuracağı görüşünde birleşiyor.