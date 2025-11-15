Son Mühür- Arzu–Ömer Sabancı çiftinin küçük oğulları Kerim Sabancı, özel hayatıyla bir kez daha magazin gündemine oturdu.

Daha önce Deren Talu ve ABD’li model Carmella Rose ile yaşadığı ilişkilerle konuşulan Sabancı’nın, bu kez kalbini tanıdık bir isme kaptırdığı öne sürüldü.

Bir ay önce Bebek’te tanıştılar

Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt’un haberine göre, 29 yaşındaki Sabancı’nın yeni ilişki yaşadığı kişinin iş kadını Melis Çatak olduğu iddia edildi. Çiftin, yaklaşık bir ay önce Bebek’te özel üyelikle girilen bir kulüpte tanıştıkları belirtildi.

Melis Çatak hakkında dikkat çeken detay

İddiayı ilginç kılan bir başka ayrıntı ise Melis Çatak’ın, Kerim Sabancı’nın yengesi Nazlı Sabancı ile yakın arkadaş olması. Nazlı Sabancı, bilindiği üzere Hacı Sabancı’nın eşi.

Yakın çevre ilişkisi gündem oldu

Melis Çatak ile Nazlı Sabancı’nın yakın dostluğu, Kerim Sabancı’nın yeni ilişkisinin kısa sürede magazin çevrelerinde konuşulmasına neden oldu. Çiftin ilişkilerini gözlerden uzak şekilde sürdürdüğü ifade ediliyor.