Son Mühür/ Osman Günden- Sahneye çıkarak ödülünü alan Sarıkaya, yaptığı konuşmada kariyerine ve kadın dayanışmasına vurgu yaptı. Sarıkaya, “Bu sektöre başladığımda 15 yaşındaydım, neredeyse 18 sene olacak. Bu yolda düşmeler de oldu, engeller de. O zamanlarda hep elimden tutan, sırtımı yaslayabildiğim çok kıymetli kadınlar vardı hayatımda. İyi ki o kadınlar var. Bizi bugünlere getiren şey kadın kuvveti, kadın gücü,” dedi.

Ekranda olmamasına rağmen ödül aldı

Menajeri Ayşe Barım’ın tutukluluğu döneminde gözlerden uzak bir yaşam süren ve bu sezon herhangi bir projede yer almayan Sarıkaya’nın, ekranda olmamasına rağmen bu ödüle layık görülmesi sosyal medyada tartışma yarattı. X platformunda bazı kullanıcılar, “Ekranda değil ama ödül aldı”, “Bu yıl aktif olan oyunculara haksızlık”, “Sinem Ünsal ya da Demet Özdemir almalıydı” gibi yorumlar paylaştı.

Derin dekolteli elbisesiyle gündeme oturdu

Sarıkaya, geceye Türk modacı Dilara Fındıkoğlu imzalı siyah deri bir elbiseyle katıldı. Derin göğüs dekolteli kıyafeti, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Pek çok kullanıcı elbiseyi “fazla iddialı” bulurken, “Fantezi kıyafeti gibi olmuş”, “Halloween partisinden çıkıp gelmiş”, “Elbise kalıp olarak üstüne oturmamış” gibi yorumlarda bulundu.

Tarzı beğenilmedi

Eleştirilerin hedefinde olsa da Serenay Sarıkaya, yine adından söz ettirmeyi başardı. Oyuncunun hem ödül konuşması hem de kıyafet tercihi, gecenin ardından sosyal medyada uzun süre gündemde kalmaya devam etti.