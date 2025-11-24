Son Mühür- Kızılcık Şerbeti dizisinde “Fatih” karakterine hayat veren Doğukan Güngör, partneri Sıla Türkoğlu’nun ayrılığı sonrası attığı adımlarla yeniden gündemde.

Dizinin resmi hesabını takip etmeyi bırakmıştı

Türkoğlu’nun kendisini sosyal medyada takipten çıkmasının ardından, Güngör de 21 Kasım’da yayınlanan bölüm sonrası dizinin resmi Instagram hesabını takip etmeyi bırakmıştı.

“Yoğun çalışıyoruz”

Önceki akşam Kuruçeşme’de objektiflere takılan Güngör, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Set yoğunluğundan pek dışarı çıkamadığını belirten oyuncu, “Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, çok çıkmıyorum. Bugün arkadaşlarla öyle bir çıkalım dedik, buralardayız” dedi.

“Değişim iyidir”

Dizide yaşanan ayrılıkların hatırlatılması üzerine Güngör, oyuncu dünyasının sürekli değişen bir yapısı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu iş hayatı. İnsanlar bir işe devam edebilirler, yeni insanlar gelebilir. Değişim iyidir.”

Sıla Türkoğlu sorusuna net yanıt

Veda eden partneri Sıla Türkoğlu’nun sosyal medyada kendisini takipten çıkması hakkında da konuşan Güngör, kırgın ya da sitemkar olmadığını vurguladı: “Kimseye kırgın değilim. Dünya zaten kısa bir yer, hayat çok uzun değil.”