Son Mühür- Oyuncu Ahu Yağtu, kendisinden 13 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz ile Beyoğlu’nda ilk kez yan yana görüntülendi. Uzun süredir özel hayatında sessizliğini koruyan Yağtu’nun yeni ilişkisinin ortaya çıkması magazin gündemine hızlı bir giriş yaptı.

Beyoğlu’nda kameralara yakalandılar

İkili, akşam saatlerinde Beyoğlu’nda yürürken basın mensuplarının objektiflerine takıldı. Yan yana ve el ele yürüyen çift, görüntülendiklerini fark ettiklerinde sakin tavrını korudu.

Yağtu’dan kısa bir teşekkür

Gazetecilerin sorularına fazla girmeyen Ahu Yağtu, yalnızca “Teşekkür ederim” demekle yetindi. Çiftin ilişkisi hakkında başka bir açıklama yapılmadı.

13 yaşlık fark gündem oldu

Ahu Yağtu’nun 47, sevgilisi Bora Cengiz’in ise 35 yaşında olması sosyal medyada da konuşulan detaylardan biri oldu. Yaş farkına rağmen ikilinin uyumlu halleri dikkat çekti.