Son Mühür- Gold Film imzalı, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi, 4. sezonun ilk bölümüyle 12 Eylül’de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümlerinde kısa bir zaman atlaması yaşanacağı öğrenildi.

Kıvılcım anne oluyor

Yeni sezonda dikkat çeken gelişmelerden biri de Evrim Alasya’nın hayat verdiği Kıvılcım karakterinin anne oluşu olacak. Bu sürpriz, hikayede önemli kırılmalara yol açacak.

Erkan Avcı kadroya katıldı

Başarılı oyuncu Erkan Avcı, yeni sezonda kadroya dahil olarak izleyicilere heyecan katacak. Avcı’nın canlandıracağı karakterle birlikte dizide tansiyonun daha da yükseleceği konuşuluyor.

Selin Türkmen geri dönüyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Çimen Arslan karakterine hayat veren Selin Türkmen diziden ayrılmış olsa da 5. bölüm itibarıyla ekibe geri dönecek. Bu dönüş, izleyiciler için önemli bir sürpriz olacak.

14 isimlik dev kadro

Geçtiğimiz hafta çekilen sezon afişinde 14 oyuncu bir arada yer aldı. Afişte şu isimler bulunuyor: Ahmet Mümtaz Taylan , Barış Kılıç , Evrim Alasya , Sıla Türkoğlu , Ceren Karakoç , Emrah Altıntoprak , Doğukan Güngör , Aliye Uzunatağan , Feyza Civelek , Batuhan Yüzgüleç , Servet Pandur , Ece İrtem , Neslihan Yeldan , Erkan Avcı.

Yeni sezon daha da çekişmeli geçecek

Diziye katılan yeni karakterler, anne olma süreci ve geri dönüşlerle birlikte Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezonunun oldukça hareketli ve sürükleyici bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.