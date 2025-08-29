Son Mühür- Cemre Baysel, apar topar final yapan “Leyla” dizisinin ardından vakit kaybetmeden yeni bir projeye adım atmıştı.

İzleyicilerin merakla beklediği “Güller ve Günahlar” dizisi için kamera karşısına geçecek olan oyuncu, bu kez Murat Yıldırım ile aynı kadroda yer alacak.

Yeni rolü için imaj değişikliği

Rolüne hazırlanırken radikal bir karar alan Cemre Baysel, bal rengi saçlarını siyaha boyatarak bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

Oyuncunun yeni tarzı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir kısım hayranı siyah saçlarını çok beğenirken, bazıları ise eski imajını daha çok yakıştırdığını dile getirmişti.

Nişantaşı’nda görüntülendi

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz gün Nişantaşı City’s’de objektiflere yakalandı. Spor ve doğal tarzıyla dikkat çeken Baysel, kısa bir tur attıktan sonra valeden aracını teslim alarak bölgeden ayrıldı.

Lüks aracıyla dikkat çekti

Cemre Baysel’in Nişantaşı’ndan ayrılırken kullandığı lüks aracı da gözlerden kaçmadı. Oyuncu, şıklığı ve yeni imajıyla olduğu kadar aracının ihtişamıyla da dikkatleri üzerine çekti.