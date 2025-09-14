Son Mühür- Senfonik konser serisinin parçası olarak sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi’ye, şef Hakan Şensoy yönetimindeki 50 kişilik Sinema Senfoni ve ANY Orkestrası eşlik etti. Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde izleyiciler, sanatçının güçlü yorumuna büyük ilgi gösterdi.

Eski eşi ve kızları da dinleyiciler arasındaydı

Konseri izlemeye gelenler arasında Yengi’nin 2006 yılında evlendiği, 2012’de ise yollarını ayırdığı ünlü oyuncu Haluk Bilginer ile çiftin kızları Nazlı Bilginer de vardı.

“Haluk bana 6 sene dayanamadı”

Şarkı aralarında seyircilerle sohbet eden Yengi, izleyiciler arasındaki bir çiftin 25 yıllık evliliğini öğrenince espriyle karşılık verdi: “25 yılı nasıl geçirdiniz ayol? Haluk bana 6 sene dayanamadı.”

Sanatçının bu sözleri salonda kahkahalara neden oldu.

“Bir daha düşünelim mi?”

Gecenin en çok konuşulan anı ise Yengi’nin sahneden eski eşi Haluk Bilginer’e yönelttiği esprili teklif oldu. En ön sırada oturan Bilginer’e dönerek, “Bir gün intikam alacağım demiştim sana. Bir daha düşünelim istersen?” diyen Yengi, ünlü oyuncunun başıyla verdiği “olur” cevabını da esprili şekilde yorumladı:



“Ben senin bu bakışlarını çok iyi bilirim, ‘Başımla’ diyorsun.” Ardından parmağını sallayarak “No” diyerek şakayı noktaladı.

Esprili diyalog geceye damga vurdu

2006’da nikah masasına oturan, 2012’de ise boşanma kararı alan Yengi ve Bilginer arasındaki bu esprili diyalog, geceye damga vurdu. İzleyiciler, konser boyunca hem müzik ziyafeti hem de sanatçının samimi sohbetleriyle unutulmaz anlar yaşadı.