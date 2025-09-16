Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önce bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göntem, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün akşam gözaltına alındı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatı doğrultusunda dün akşam gözaltına alınan Merve Göntem’in, “fuhuşa teşvik ve suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla ifadesi alındı.
Adliyeye sevk edildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Göntem, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Merve Göntem’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.