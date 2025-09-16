Son Mühür- Özellikle Paris 2024 yarı finaline geniş yer veren Danesi, Türk oyuncuların saha içindeki tavırlarını ve taraftarların yarattığı atmosferi sert sözlerle eleştirdi.

Vargas ve Karakurt’u hedef aldı

Kitabında Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt’u öne çıkaran Danesi, Türk oyuncuları “fiziksel olarak çok güçlü, heybetli, punk saç stilleri ve dövmeleriyle dikkat çeken” sözleriyle tanımladı. Ancak bu ifadelerinin ardından rakiplerinin tavırlarını eleştiren Danesi, “Sizi yıldırmaya çalışan, deli gibi el kol hareketleri yapan” ifadelerini kullandı.

“Gerçek bir cehennem gibiydi”

Danesi, Türk taraftarların desteğinin de rakipler üzerinde büyük baskı yarattığını belirterek, “Tarafsız sahada bile tribünler Türklerle dolu gibiydi. Müthiş bir gürültü vardı, bu da onların hırsını artırıyordu. Onlarla mücadele etmek gerçek bir cehennem olabilir” dedi.

“Bakışları kötü ve vahşiydi”

Paris 2024 yarı finalindeki mücadeleyi anlatan Danesi, Türk voleybolcuları sert ifadelerle tanımladı:



“Bakışları kötü, vahşiydi. Kelimenin tam anlamıyla dişlerini gösteriyorlardı. Kükrüyorlardı. Biz ise gülümseyerek oynadık, sakinliğimizi koruduk. Onları surat ifadelerimizle değil, oyunumuzla yendik.”

“Kaplan yüzleri kediye döndü”

Maçın ilerleyen anlarında Türk oyuncuların agresifliğinin sonuç vermediğini savunan İtalyan yıldız, “Kaplan yüzleri, koz kartını ortaya koyan bir rakip karşısında sırılsıklam olmuş kedi yavrularına dönüştü” sözleriyle yorumunu noktaladı.