Geçtiğimiz 22 Mayıs tarihinde 138. bölümüyle dördüncü sezonunu tamamlayarak ekranlara kısa bir mola veren fenomen yapımın hayranları, yeni dönemin açılış tarihini araştırmaya devam ediyor. Hikayenin odak noktasındaki karakterlerin yaşayacağı dönüşümler ve diziye dahil olan yeni yüzler, televizyon tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 5. SEZON İLK BÖLÜMÜ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Dizinin sıkı takipçileri için bekleyiş sona erdi. Alınan resmi yayın akışı bilgilerine göre, Kızılcık Şerbeti 18 Eylül Cuma (bu akşam) yayınlanacak olan yeni bölümüyle ekran serüvenine kaldığı yerden geri dönüyor. Cuma günlerinin vazgeçilmez projelerinden biri olan dizi, beşinci sezonunun resmi açılışını bu hafta gerçekleştirerek hayranlarıyla yeniden buluşmuş olacak.

DİZİNİN YENİ SEZON KADROSUNA HANGİ İSİM DAHİL OLDU?

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Özge Borak, Erkan Avcı ve Emre Dinler gibi tecrübeli isimlerin taşıdığı ana kadroya bu yıl dikkat çeken yeni bir yetenek ekleniyor. Yapılan açıklamalara göre genç oyuncu Aleyna Keskinci, beşinci sezonda hikayenin kilit noktalarından birine yerleşecek. Bu yeni karakterin senaryoya girişiyle birlikte, özellikle Ünallar ailesinin içindeki ilişkilerin ve güç dengelerinin ciddi bir değişime uğraması öngörülüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA EKRANA GELECEK?

Ekranlardaki yayın periyodunda herhangi bir değişikliğe gitmeyen ekip, her hafta olduğu gibi yine cuma akşamları Show TV üzerinden izleyicisinin karşısına çıkmayı sürdürecek. Beşinci sezonun hikayesini başlatacak olan ilk bölüm, bu akşam saat tam 20.00'de kanalın ana akış kuşağında yayına girecek.