Ekran başındakiler hem karakterin hikayesini hem de oyuncunun mesleki geçmişini merakla sorguluyor. Tiyatro sahnelerinden kamera önüne uzanan köklü serüven, genç yeteneğin bugüne dek imza attığı projeleri yeniden gündeme taşıyor.

Set mesaisi hız kesmiyor.

Uğur Akay kimdir ve kaç yaşında?

Uğur Akay, tiyatro kökenli bir oyuncu ve Çağrı Sanat Derneği kurucu başkanı olarak 5 Nisan 1988 tarihinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 38 yaşında olan oyuncu, erken dönemde aldığı sahne sanatları ve ileri oyunculuk eğitimleriyle mesleğe sağlam bir temel attı.

Bilgi başlığı Detay Canlandırdığı karakter Yaman (Evlilik Güzeldir) Doğum tarihi 5 Nisan 1988 Yaşı 38 Kurucusu olduğu sivil toplum kuruluşu Çağrı Sanat Derneği Yer aldığı kanal TRT 1

Sahnede pişen sanatçı, sivil toplum faaliyetlerinde de aktif sorumluluk alarak genç oyuncu adaylarına rehberlik yapıyor.

Uğur Akay hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Uğur Akay, televizyon serüveninde uzun soluklu günlük yapım Beni Affet ile adını duyururken beyaz perdede Son Tren ve festival yolculuğu yapan Memleket Kreuzberg projelerinde boy gösterdi.

Karakterlerin ruhuna ustalıkla bürünen oyuncu, bağımsız sinema ile ana akım televizyon projeleri arasında dengeli bir rota izledi. 2026 sezonunda ise TRT 1'in iddialı aile komedisi Evlilik Güzeldir kadrosuna dahil olarak kahveci Yaman rolünü üstlendi.

Ruhuyla hayat veriyor.

Beni Affet

Son Tren

Memleket Kreuzberg

Evlilik Güzeldir (2026)

Uğur Akay evli mi ve eşi kim?

Uğur Akay evli ancak oyuncunun eşinin adı, mesleği ve ailevi detayları hakkında kamuoyuna yansıyan doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Özel hayatını kameralardan ve magazin sayfalarından tamamen uzak tutan Akay, yaşamını sade bir çizgide sürdürüyor.

Meraklı sorular cevapsız kalıyor.

Sanat çalışmalarını ve set temposunu ön planda tutan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında dahi sadece mesleki projelerine ve kurucusu olduğu derneğin kültürel etkinliklerine yer ayırıyor.