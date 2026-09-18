Arama trendleri hızla yükseliyor. Sosyal medyada ve arama motorlarında Eda Güzelcik kimdir ve ne iş yapıyor soruları en çok sorgulanan başlıklar arasına yerleşti.

İşte medya satın almadan modaya uzanan 25 yıllık serüvenin tüm ayrıntıları.

Eda Güzelcik kimdir ve ne iş yapıyor?

Eda Güzelcik, iletişim ajansı inNout Marketing ile butik giyim markası dayNnite'ın kurucusu olarak faaliyet yürüten kıdemli bir reklam ve pazarlama yöneticisi olarak tanınıyor.

Bilgi başlığı Detay Mesleki unvanı Pazarlama uzmanı ve moda girişimcisi Kurucusu olduğu ajans inNout Marketing & Communications Giyim markası dayNnite Konsept butik adresi İstanbul, Arnavutköy Sektörel tecrübe 25 yıl

Kariyerine uluslararası devlerin medya operasyonlarını yöneterek başlayan Güzelcik; Turkcell, Henkel, Microsoft ve Samsung gibi küresel markaların tanıtım stratejilerine imza attı. Medya planlama ve dijital satın alma alanlarındaki uzun soluklu yöneticiliğinin ardından kendi girişimlerini hayata geçirme kararı aldı. Tasarım tutkusu ağır bastı.

Güzelcik, 2019 yılında İstanbul Arnavutköy semtinde açtığı konsept mağazayla tekstil sektörüne adım attı. Gündüzden geceye uzanan ışıltılı ve payetli koleksiyonlar hazırlayan girişimci, markasındaki büyük "N" harfini hayatını kaybeden annesi Neşem Hanım'ın anısına ithaf ediyor.

Eda Güzelcik kaç yaşında ve nereli?

Eda Güzelcik'in doğum tarihi, tam yaşı ve memleketi hakkında kamuoyuna yansıyan doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı seçen iş kadını, ailevi ve kişisel bilgilerini gizli tutmayı tercih ediyor.

Merak giderek tırmanıyor.

Cemiyet hayatının ve sanat çevrelerinin davetlerinde boy gösteren Güzelcik, uzun yıllara yayılan profesyonel iş geçmişiyle iş dünyasının deneyimli isimleri arasında sayılıyor.

Eda Güzelcik neden gündeme geldi?

Eda Güzelcik, savcılık tarafından sabah saatlerinde başlatılan adli soruşturma dosyasında adı geçen şüpheliler listesinde bulunması sebebiyle gündeme oturdu. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü tahkikat, cemiyet ve iş çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Gözler adliyeye çevrildi.

Hakkında gözaltı talimatı verilen iş kadınına yönelik adli süreç devam ediyor. Emniyetteki işlemlerin ardından dosyanın hukuki boyutuna ve iddialara dair resmi makamların açıklama yapması bekleniyor.