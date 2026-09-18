Trafikte karşılaşılan sarı renkli baklava şeklindeki bir tabela, özellikle kavşaklara yaklaşan sürücüler için önemli bir mesaj taşıyor. Üzerinden siyah eğik çizgi geçen bu işaret, ana yolun sona erdiğini bildiriyor.

Sarı tabela ne anlama geliyor?

TT-56 kodlu trafik levhasının anlamı “Ana Yol Sonu”. Sarı iç kısmı bulunan baklava şeklindeki işaret, normal haliyle aracın ana yolda ilerlediğini gösteriyor. Üzerine çekilen siyah eğik çizgi ise bu statünün sona erdiğini anlatıyor.

Başka bir ifadeyle sürücü, bu noktadan sonra daha önce sahip olduğu yol önceliğinin devam ettiğini düşünerek hareket etmemeli.

Tabelayı gören hızını düşürmeli

“Ana Yol Sonu” levhasını gören sürücünün özellikle ileride bulunan kavşak ve yol birleşimlerine kontrollü yaklaşması gerekiyor. Hızın düşürülmesi ve yeni trafik işaretlerinin dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.

Kavşakta farklı bir trafik levhası veya ışıklı işaret bulunmuyorsa sağdan gelen araçlara geçiş hakkı tanınması gerekiyor.

Dur ve Yol Ver levhalarına dikkat

Ana yolun sona ermesinin ardından sürücünün karşısına “Dur” veya “Yol Ver” levhaları çıkabilir. Bu nedenle kavşağa eski yol önceliği devam ediyormuş gibi girmek risk oluşturuyor.

Öndeki araçların da aynı nedenle aniden yavaşlayabileceği unutulmamalı. Takip mesafesini korumak ve kavşağa kontrollü girmek olası tehlikenin önüne geçer.