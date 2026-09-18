Ev ve iş yeri sahibi olmak amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na borçlanan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi. Kurum'un sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kamu kurumu üzerinden mülk edinen hak sahiplerine yönelik özel bir erken ödeme avantajı hayata geçiriliyor.

YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Belirlenen resmi takvime göre, söz konusu mali fırsat penceresi 22 Eylül tarihinde açılacak ve 19 Ekim gününe kadar aktif kalacak. Bu zaman aralığında gayrimenkullerinin ilk yasal satış süreçlerini yönettikleri yetkili banka şubelerine giden vatandaşlar, nakit ödemelerini gerçekleştirerek finansal yüklerinden kolaylıkla kurtulabilecek. Belirtilen son başvuru gününün ardından yapılacak ödemelerde ise herhangi bir oran düşüşü uygulanmayacak.

KISMİ ÖDEME YAPANLAR İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEK Mİ?

Bakan Kurum, uygulamaya dair paylaştığı mesajda, "TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız." ifadelerine yer verdi. Bununla birlikte, bütçeleri tüm bakiyeyi tek seferde sıfırlamaya yetmeyen kişiler de sistem dışında bırakılmadı. Kalan toplam borcunun en az yüzde 25'lik dilimini peşin olarak banka hesaplarına yatıran mülk sahipleri de yatırdıkları meblağ üzerinden aynı oranda (yüzde 25) indirim hakkı kazanacak.

TOKİ İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE KİMLER FAYDALANAMAZ?

Sunulan finansal destekten yararlanabilmek için idare tarafından oldukça net sınırlar çizilmiş durumda. Öncelikli olarak alıcıların TOKİ ile olan geri ödeme takvimlerinin halihazırda işlemeye başlamış olması şart koşuluyor. En kritik kural ise vade sayısıyla ilgili; ödemelerinin bitmesine 12 aydan daha kısa bir süre kalan hak sahipleri bu sisteme dahil olamıyor. Kampanya avantajlarından yararlanabilmek adına, vadesi gelmemiş en az 12 aylık taksit bulunması gerekiyor.