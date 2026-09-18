Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 29 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan Özel Güvenlik Görevlisi oturumlarının ardından başlatılan değerlendirme adımlarında sona gelindi. Soru kitapçıklarının paylaşılmasıyla kendi tahmini puanlarını çıkaran katılımcılar, nihai puan çizelgelerine EGM bünyesindeki dijital sistem üzerinden erişebilecek.

122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından belirlenen resmi takvim doğrultusunda, 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 18 Eylül 2026 Cuma günü kamuoyunun incelemesine açılıyor. Başkanlık birimlerinin işlemleri tamamlamasıyla birlikte adayların başarı durumları resmi sorgulama paneline aktarılacak.

EGM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUCU NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Katılımcılar başarı belgelerini ve puan dökümlerini Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet portalı olan www.egm.gov.tr/ozelguvenlik bağlantısı üzerinden görüntüleyebilecek. Adayların sorgulama arayüzüne girdikten sonra ilgili alanlara T.C. kimlik numaralarını ve ekranda beliren güvenlik şifresini yazmaları sisteme erişim için yeterli olacak.

ÖGG SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Merkezi değerlendirmede uygulanan kurallara göre, temel eğitim oturumunda adaylara yöneltilen 100 çoktan seçmeli sorunun her biri 1 puan değerine sahip bulunuyor ve bu alan 100 tam puan üstünden derecelendiriliyor. Ek olarak silah farkı testini yanıtlayan adaylar için ayrılan 25 adetlik teknik soru grubu ise 2 puan üzerinden hesaplanarak 50 tam puan baremiyle genel değerlendirmeye yansıtılıyor.