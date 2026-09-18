Narkotik timleri kentin dört bir yanına dağıldı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu operasyonu neticesinde aralarında dizi oyuncuları, müzisyenler ve eski millî futbolcuların bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla haklarında işlem başlatılan tanınmış figürlerin lüks konutlarında detaylı aramalar yapıldı.

Magazin kulisleri çalkalandı. Jandarma ekipleri adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el koyarken, şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda kimler gözaltına alındı?

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo (Seyfullah Sağır), oyuncu Melis Sezen ve eski millî futbolcu Hasan Şaş'ın bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Savcılık makamı, toplamda 24 şüpheli hakkında yakalama, ikamet araması ve Adli Tıp Kurumunda biyolojik örnek incelemesi talimatı verdi. Sabah baskınlarıyla yakalanan şahıslar jandarma karakoluna götürülerek sorguya alındı.

Gözaltına Alınan Tanınmış İsimler Meslek / Tanınma Alanı Aras Bulut İynemli Dizi ve sinema oyuncusu Seyfullah Sağır (Sefo) Rap müzisyeni ve şarkıcı Melis Sezen Dizi ve sinema oyuncusu Hasan Şaş Eski millî futbolcu ve antrenör Nilperi Şahinkaya Tiyatro ve dizi oyuncusu Yağız Sabuncuoğlu Spor muhabiri ve gazeteci

Soruşturma dosyasında hangi isimler bulunuyor?

Tahkikat evrakında cemiyet dünyasından ve magazin basınından tanınan başka isimler de geçiyor. Gözaltı listesindeki diğer şahıslar arasında Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Hande Demir, Hazal Filiz Küçükköse, Anıl Durmuş, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray ve Eda Güzelcik öne çıkıyor.

Gözler adli tıp sürecine çevrildi.

Savcılık talimatı uyarınca tüm şüphelilerden uyuşturucu madde kullanımının tespiti amacıyla kan, saç ve idrar örnekleri alınıyor. İfade alma maratonu devam ederken adreslerinde bulunamayan firari kişileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Jandarma operasyonunun perde arkasında ne var?

Bakırköy merkezli yürütülen adli soruşturma, uyuşturucu temini ve madde kullanımına yönelik aylardır süren teknik takibin ardından somut baskınlara dönüştü. Ekipler, belirlenen adreslerde eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik arama yaptı.

Soruşturma çok yönlü genişliyor.

Operasyonun ilk dalgasında ele geçirilen cep telefonları ve dijital veri depolama aygıtları siber uzmanlarca incelemeye alındı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.