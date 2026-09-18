Geride bıraktığımız 26 Haziran tarihinde 77 yaşındayken hayata gözlerini yuman Türk sinemasının dev çınarı Kadir İnanır'ın vefatı, İstanbul'da başlayan hukuki bir süreci beraberinde getirdi. Usta ismin geride bıraktığı mal varlığının paylaşımı, aile üyeleri ile hayat arkadaşı arasındaki karşılıklı açıklamalarla kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi.

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ NEDEN ERTELENDİ, DAVA HANGİ TARİHTE?

Ünlü sanatçının noter huzurunda hazırlattığı gizli vasiyetnamelerin içeriği, Beykoz Adliyesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan duruşmada belli olacaktı. İnanır'ın 2015 senesinde imzaladığı bir ve 2022 yılında eklediği iki belge olmak üzere toplam üç vasiyeti bulunuyor. Ancak mahkeme heyeti, belgede hakkı bulunan 28 yasal mirasçıdan bir kısmına resmi tebligatların henüz ulaşmadığını tespit etti. Hukuki prosedürdeki bu eksiklik sebebiyle zarfların açılacağı dava süreci 17 Aralık günü saat 09:30'a bırakıldı.

YEĞEN LEVENT İNANIR'DAN TEPKİ: "AİLE TAMAMEN BERTARAF EDİLMİŞ"

Duruşmanın ileri bir tarihe atılmasının ardından basına açıklamalarda bulunan sanatçının oyuncu yeğeni Levent İnanır, dayısının hastalık evresinde kaleme alınan son vasiyetlerin şaibeli olduğunu öne sürdü. İnanır; dedelerinden kalan miras paylarının ve sanatçının tüm projelerindeki telif haklarının Jülide Kural'a devredildiğini iddia ederek konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu. Maddi beklentilerinden ziyade aile bağlarının hiçe sayılmasına sitem eden yeğen İnanır, adliye önünde şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "Kadir İnanır'ın, sevgili dayımın, bazılarının amcasının, kuzenlerimin 68 yaşında yeğeni var burada. 25 yaşında yeğeni var. 23 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların ve onlar her zaman dayılarına veya amcalarına son derece biat etmiş insanlardır. Böyle bir saygı ve böyle bir biat kültürü var bizde. Bunun bir karşılığı yok mudur? Söylüyorum Türk hukuku da var, Allah'ın adaleti de var."

JÜLİDE KURAL İDDİALARA NE YANIT VERDİ?

Mirasa tek başına sahip olduğu öne sürülen hayat arkadaşı Jülide Kural ise iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Mezarın yapım masraflarını bizzat üstlendiğini belirten ve yas sürecinde olduğunu ifade eden Kural, sanatçının hayattayken akrabalarına maddi anlamda büyük destekler sağladığını hatırlattı. Mahkeme kararına saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Kural, "Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Kadir’e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” şeklinde konuştu.

NESLİHAN ACAR'DAN "EN BÜYÜK MİRAS" VURGUSU

Taraflar arasındaki gerilim tırmanırken, Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar'dan konuya farklı bir bakış açısı getiren bir sosyal medya paylaşımı geldi. Sanatçının asıl mirasının toplumsal değerler olduğuna vurgu yapan Acar, “Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir” sözleriyle tartışmalara anlamlı bir nokta koydu.