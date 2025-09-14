Türk Kızılay Karabağlar Şubesi, Karabağlar Müftülüğü Durmuş Akkuş Yeşiltepe Merkez Camii önünde Cuma namazı sonrasında halka tavuklu pilav ve ayran dağıttı. Etkinlik, hem şehit polislerin anısını yaşatmak hem de toplumdaki dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlendi. Dağıtım sırasında vatandaşlar, Kızılay gönüllülerine ve etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Şehitlerimizi unutmadığınız için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Birlik ve Dayanışma Mesajları Verildi

Programa, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer ve Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Kızılay Karabağlar Şube Başkanı Fahretdin Yörek, yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve halkımızla bu acıyı paylaşmak için bugün buradayız. Ruhları şad olsun" dedi. Etkinlikte şehitler için dualar okunarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.