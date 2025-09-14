Medicana Sağlık Grubu Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, uzun süre ekran başında kalan ve düzensiz beslenen çocuklarda alerjik hastalıklar görülme riskinin ciddi oranda arttığını belirtti.

Ekran Karşısında Geçirilen Süre Bağışıklığı Azaltıyor

Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, ekran bağımlılığının çocuklarda öncelikle hareketsizliğe ve obeziteye yol açtığını, bu durumun da bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini söyledi. Ayrıca, uzun süre ekran başında kalmanın mavi ışık maruziyetini artırarak uyku bozukluklarına neden olduğunu belirtti. Uzman, "Uykuya geçişi zorlaşan çocuk, etkin uyku uyuyamaz. Bu da başta melatonin olmak üzere, uykuda salınması gereken hormonların yeterli düzeyde salınamamasına neden olarak bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir" diye konuştu.

Doğadan Uzak Kalmak Riski Artırıyor

Çocukların doğadan uzak, steril ortamlarda büyümesinin de alerjik hastalıklar için bir risk faktörü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sözmen, bu durumun bağırsak florasının çeşitliliğini azalttığını vurguladı. "Eğer çocuk toprağa, hayvanlara maruz kalmadıysa, doğadan alınabilecek faydalı bakteriler vücuda alınamayabiliyor. Bu da alerjik hastalıkların artmasına ve daha hassas bir bağışıklık sistemine sahip olunmasına yol açıyor. Çocuğun doğada olması bu açıdan çok önemli" ifadelerini kullandı.

Paketli Gıdalardan Uzak Durulmalı

Çocukların, katkı maddeleri yönünden zengin hazır gıdalar tüketmemesine özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, bu gıdaların deri döküntüleri ve birçok sağlık sorununa neden olabileceğini belirtti.

Sözmen, sözlerine şöyle devam etti: "Mevsiminde ve çeşitli besin tüketmek, alerjik hastalıkların seyrini iyileştirebilir ya da oluşmasını engelleyebilir. Bunların dışında çocukların hareketli olması sağlanmalı. Eve hapsolmak yerine doğada, bitkilerle ve hayvanlarla iç içe etkinlikler planlanmalı. İşlenmemiş besinler yiyen, hareketli ve ekran süresi oldukça kısaltılmış çocuklar, alerjik hastalıklar açısından daha az risk taşımaktadır."