Son Mühür / Erkan Doğan - İşçi eylemleri, çöp krizi ile Türkiye’nin gündemine oturan Buca Belediyesi’ne Ankara ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinden iki belediye başkan yardımcısı görevlendirmesi oldu. Kamuoyunda, “CHP genel merkezin talimatıyla atamalar yapıldı” algısı oluşurken Başkan Görkem Duman yaptığı açıklamada, “Bu isimleri bizzat ben davet ettim” görüşünü savundu.

Çöp krizi, işçi krizi ve iki atama...

Buca Belediyesi’ne Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Burçin Sarı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Zeynep Çetinkaya’nın başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği haberi İzmir siyasi gündeminde bomba etkisi yarattı. Siyasi kulisler, CHP Genel Merkezi’nin müdahalesi ile işçi ve çöp krizleri ile boğuşan, kent ve ülke gündemine olumsuz haberlerle gündeme gelen Buca Belediyesine iki atamanın yaptığı konuşulurken, Başkan Duman bu iddiaları reddederek, “Bu isimleri bizzat ben görüşmelerim sorunda davet ettim” şeklinde açıklama yaptı.

AK Partili Balyemez, "CHP Lideri Özel, Buca Belediyesi’ne kayyum atamıştır"

Buca Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Belediyeye CHP Lideri Özgür Özel tarafından kayyum atanmıştır. Ne yazık ki Belediye Başkanı Görkem Duman da bu süreç karşısında aciz kalmıştır. Bu dayatmalar sonunda pes etmiştir. Buca Belediye başkanının da siyaseten selası okunmuştur” demişti.

Soru önergelerini yanıtsız bırakan Başkan Duman, Son Mühür’ün ‘Buca’ya Kayyum atandı” manşetine yanıt verdi

Muhalefet cephesinden gelen yüzlerce eleştiriyi, meclisteki soru önergelerini, “Size yazılı olarak yanıt verilecektir” diyerek yanıtlayan Başkan Duman’ın Son Mühür’de yer alan, “Buca’ya kayyum atandı” haberinin ardından açıklaması yapması dikkat çekti. Mecliste AK Partili meclis üyelerinin soru önergelerinin bir çoğuna, “Buca Belediyesi şirketi ile ilgili sorunuz ticari sır kapsamında olduğundan bilgi veremiyoruz” yanıtı verilirken, iki belediye başkanının ataması hususunda Başkan Duman’ın sert bir dille açıklama yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Özgür Özel ile istişare ile çalışmalarımızı yürütüyoruz…

CHP’nin yeni A Takımında yer almayan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel’in ekibinden olduğu ifade edilen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman açıklamasında, şu ifadeler yer verdi, “İftiraya da yalanlara da geçit vermeyeceğim. Bazı siyasi isimlerin ortaya attığı, gerçeklerle uzaktan yakından alakası olmayan bilgilerin bizler için hiçbir değeri yok. Buca Belediyesi’ne son dönemde sistemli ve gerçeklerden uzak bilgilerle bir saldırı olduğunu görüyorum. Özellikle son dönemde belediyemize güç katması adına iki önemli bürokratı diğer belediyelerden transfer ettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Burçin Sarı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Zeynep Çetinkaya davetimizi kabul ederek görevlerine başladılar. İki isim de alanlarında uzman isimler. Bu isimleri bizzat ben görüşmelerim sonunda davet ettim ve belediyemize kazandırdım. İkisinin de çok önemli işlere imza atacağına emimin. İki bürokratın da belediyemize katılmaları yönünde aldığımız idari kararların bile “genel merkez müdahalesi” şeklinde yorumlanması ve bu yönde bir algı oluşturma çabası olduğunu görüyorum. Bizler genel merkezimizle uyum içinde çalışıyoruz. Önümüze çıkan eksikleri, sorunları ve engelleri başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, genel başkan yardımcılarımıza anlatıyor sürekli istişare halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz”

“Gerçeklerle alakası olmayan bilgilerin bizler için hiçbir değeri yok”

“Bazı siyasi isimlerin ortaya attığı, gerçeklerle uzaktan yakından alakası olmayan bilgilerin bizler için hiçbir değeri yok. Bu kişileri, Buca kamuoyunu bu gibi yalan bilgilerle meşgul etmek yerine Buca için bir değer üretmeye davet ediyorum. Bizleri krizlerle yan yana göstermek isteyenlerin amacı ikiye hatta üçe bölünmüş gruplarındaki dağınıklığı gizleme çabasından başka bir şey değildir. Siyaset gerçeklerle yapılır. Algı oluşturarak, zihinleri bulandırarak yapılan şey siyaset değil iftiradır. İftiraya da yalanlara da geçit vermeyeceğimin bilinmesini isterim. Yaptığımız atamaların da olumlu sonuçlarını en kısa zamanda göreceğimize eminim.Bizler bir yandan belediyemizin mali tablosunu iyileştirmek için çalışırken diğer yandan da kadrolarımızı güçlendirerek Buca’ya daha iyi hizmeti nasıl götürebileceğimizin planlarını yapıyoruz. Çalışanlarımızın mağduriyetini en kısa zamanda gidererek öncelik olarak belirlediğimiz altyapı yatırımlarına hız vereceğiz. Bucalıların hak ettiği hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”